«الريف المصري» تكشف تفاصيل التعاون مع الإنتاج الحربي في المليون ونصف فدان

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن الأراضي بدأت تسلم إلى المستفيدين منها في مشروع المليون ونصف المليون فدان، نتيجة التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى تجمع حوالي 150 شركة من الشركات التي تكونت من المزارعين الشباب، للحصول على كافة المعدات والخدمات التي تقدمها وزارة الإنتاج الحربي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه تم الاجتماع مع المنتفعين الذي تقدموا بطلبات تخطت استخدامات الطاقة الشمسية إلى باق منتجات المصانع الحربية، موضحًا أنه تم الاتفاق على أن تنوب شركة الريف المصري عنهم في التفاوض مع المصانع الحربية لتوفير هذه الطلبات.



وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في هذا الصدد، في العام الماضي، وتم البدء في تفعليه، مشيرًا إلى البدء في تسليم الأراضي بهذا المشروع، بمساحات تتعدى 170 ألف فدان.



وتابع: «بدل ما كل واحد يروح يتفاوض مع وزارة الإنتاج الحربي بمفرده، لمّا نجمع كل هذه الطلبات مع بعض، هنقدر ناخد نسب خصم جيدة، وتسهيلات مناسبة للسداد».



