«التعاون الإسلامي» تعلن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن اليمن

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، استعداد المنظمة للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن اليمن لإضفاء البعد الإسلامي لتلك الاجتماعات.



وأكد العثيمين، خلال لقائه أمس في مدينة جدة السعودية مع وزير خارجية اليمن على دعم المنظمة لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وللشرعية اليمنية.



وأعرب العثيمين عن استعداد المنظمة للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن اليمن من خلال تقديم المشورة للمبعوث الأممي، والمشاركة في الاجتماعات الأممية المختلفة لإضفاء البعد الإسلامي لتلك الاجتماعات.



واستعرض العثيمين الدور الإنساني الذي تقوم به المنظمة في إطار التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الدولية المختلفة، للمساهمة في "رفع معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها جماعة الحوثي الانقلابية".



وأشاد وزير الخارجية اليمني "بالدور الهام الذي لعبته وتلعبه منظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب اليمني في جميع المجالات، وخاصه مجال المساعدات الاغاثية والإنسانية، والذي سيظل يتذكره الشعب اليمني ويقدره".



واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على "أهمية مواصلة التنسيق لما لذلك من انعكاسات إيجابية في حل الأزمة اليمنية سلميًا، وفي إطار المرجعيات الثلاث - المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".