مدير أمن الفيوم يقود حملة إزالة ويتفقد الخدمات بإطسا

• ويوجه بحسن معاملة المواطنين وسرعة فحص البلاغات



قاد اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم حملة إزالة بدائرة مركز شرطة إطسا، مؤكدا على ضرورة تأمين القائمين بالعمل، كما تفقد الخدمات الأمنية بدائرة المركز وشدد على ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه واتخاذ الحيطة والحذر.

كما تقابل مدير الأمن مع المواطنين الموجودين بالمركز واستمع لشكواهم، وأكد على سرعة إنهاء المحاضر لهم، والتقى بالعميد أسامة أبو الليل مأمور المركز والقوات الأمنية، ووجه بحسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة في فحص البلاغات وعدم التراخي.

كما أكد على تحقيق السيطرة الأمنية والتحلي بالكياسة وضبط النفس، وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار الحرم الأمني للمركز.