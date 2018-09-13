مجلس التعاون الخليجي يبحث التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

بحث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، اليوم الخميس، مع سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو، القضايا الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون بين المجلس والاتحاد، في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين منذ العام 1988.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء جملة من الفعاليات المشتركة، التي سبق الاتفاق بشأنها ومن المزمع عقدها خلال الأشهر القادمة، ومنها أعمال الاجتماع الـ29 للجنة التعاون المشترك، والحوار الاقتصادي التاسع، وورشة عمل معالجة بطالة الشباب المقرر عقدها في دولة الكويت الشهر القادم.

وأكد الدكتور العويشق أهمية العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تجاه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.