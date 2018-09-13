ضبط شخص بحوزته 50 ألف قرص «ترامادول» بمطروح

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أمن مطروح، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة، وبحوزته 50 ألف قرص مخدر من عقار «الترامادول».

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء مجدي السمري مدير الإدارة، قيام المدعو (سليمان.ر.ع)، وشهرته "سلومة القطيفي"، ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بالإتجار في العقاقير المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح باستهداف المتهم، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة وبحوزته (50 ألف قرص مخدر لعقار «الترامادول» المخدر، مبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه لها بقصد الإتجار، والمبلغ النقدي من متحصلات الإتجار، واستخدامه للهاتف المحمول في ترويج لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

