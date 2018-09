تتعرض اليوم 4 من ولايات أمريكا المطلة على الساحل الشرقي لإعصار "فلورانس"، الذي يعد واحد من أقوي الأعاصير التي تشهدها أمريكا منذ ما يزيد على نصف قرن، فطبقا لما أعلنه حكام الولايات الأربعة، فقد تم تطبيق حالة الطوارئ، وإجلاء المواطنين من منازلهم؛ حفاظا أرواحهم.

"دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي، غرد على حسابه الشخصي "تويتر" بالأمس، بنشر فيديو يوضح سرعة رياح الإعصار، وحذر المواطنين قائلا، "من الضروري أن يتبع الجميع أوامر الإخلاء المحلية فهذه العاصفة خطيرة للغاية كن آمنا".

It is imperative that everyone follow local evacuation orders. This storm is extremely dangerous. Be SAFE! #HurricaneFlorence https://t.co/94Ue4e26PD pic.twitter.com/KvF54CwomW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018

نحو أكثر من مليون شخص، يعيشون في المناطق الساحلية بالولايات، طلبت السلطات الأمريكية منهم مغادرة منازلهم؛ تأهبا لوصول الإعصار إلى السواحل الشرقية للولايات اليوم الخميس، كما أعلنت واشنطن حالة الطوارئ.

نشر أحد المواطنين الأمريكان فيديو لسكان ولاية "ساوث كارولينا"، خلال فرارهم قبل الإعصار

Wowza! Look at all the cars heading south on I-95. Many evacuees are getting away from #HurricaneFlorence. pic.twitter.com/sXnFLDL1A9 — Zach Logan WTOC (@ZachWTOC) September 12, 2018

كما نشرت صفحة "الحرس الوطني" في ولاية "ساوث كارولاينا" منشورا على صفحتها "تويتر"، الإثنين الماضي، يعرض صور لبعض الجنود خلال التاهب لمواجهة الإعصار في الولاية، وكتبت "قواتنا تستعد لإعصار فلورانس نحن نقوم بإعداد جنودنا وطائراتنا ونحث جميع المواطنين على متابعة صفحة قوات طوارئ جنوب كارولينا والاستماع إلى نصائح الحرس الوطني الأمريكي".

#SCGuard preparing to support #TeamSC in advance of #HurricaneFlorence. We are preparing our Soldiers, Airmen & families- urging all citizens to follow @SCEMD and listen to advisories. @USNationalGuard pic.twitter.com/kIiGswxaIz — S.C. National Guard (@SCNationalGuard) September 10, 2018

وغردت "وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية"عبر صفحتها على تويتر، قائلة "قوات الحرس الوطني في ساوث كارولينا تتأهب للإعصار"



أيضا نقل مواطن أخر صورة أحد الشواطئ الأمريكية المطلة على المحيط الأطلنطي قبل الإعصار، وعلق قائلا" أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة"

Myrtle Beach SC.

The calm before the storm. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/oNlkMfRrpD — Jim Mims (@267mims) September 12, 2018

صحيفة "CNBC" الأمريكية، نقلت عن "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير"، إن سرعة رياح الإعصار فلورنس بلغت 220 كم في الساعة ومن المتوقع أن تشتد قوته قبل أن يصل إلى اليابسة، في الأغلب عند جنوب شرق ولاية نورث كارولاينا، قرب الحدود مع ساوث كارولاينا، وحذر من انهمار كميات هائلة من الأمطار، التي قد تمتد مئات الكيلومترات على اليابسة، وتسبب سيولا في منطقة وسط الأطلسي، كما حذرت السلطات من احتمال أن يتسبب الإعصار فلورنس في ارتفاع مهدد للحياة في منسوب المياه على السواحل وفي سيول واسعة النطاق بخاصة إذا استمر على اليابسة لعدة أيام.

