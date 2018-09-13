تقدم بوابة الشروق، بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسه المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم امام – بهاء مجدي

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما

فى خط الهجوم : كاسونجو كابونجو

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل - أحمد سامي - محمد ابو المجد بوشا - احمد سمير

خط الوسط: فرانك - محمد رزق - مؤمن إبراهيم - كريم طارق

خط الهجوم: تالا نداي - أحمد جعفر