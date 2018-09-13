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بث مباشر .. الزمالك 1 × 0 طلائع الجيش

تصوي: أحمد عبدالجواد
تصوي: أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 9:06 م | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 9:37 م

تقدم بوابة الشروق، بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسه المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم امام – بهاء مجدي

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما

فى خط الهجوم : كاسونجو كابونجو

 

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل - أحمد سامي - محمد ابو المجد بوشا - احمد سمير

خط الوسط: فرانك - محمد رزق - مؤمن إبراهيم - كريم طارق

خط الهجوم: تالا نداي - أحمد جعفر

 

 

 


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