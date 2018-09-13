أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ثقافة الترشيد وعدم التكالب على السلع تساهم في القضاء على جشع التجار، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع الاستراتيجية للمواطنين.



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الجهاز يسعى للحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال تلقى الشكاوى والعمل على حلها مع الجهات والشركات المعنية، مشيرًا إلى حل 9 آلاف شكوى من إجمالي 13150 شكوى تلقاها الجهاز.



وأشار إلى حل شكاوى لسيارات بها عيوب وصلت قيمتها إلى 120 مليون جنيه، بالإضافة للتواصل مع شركات الأجهزة الكهربائية؛ لفحص شكاوى المواطنين، متابعًا أنه يمكن للمواطن تقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال رقم 01281661880.



وتابع أنه تم استدعاء كافة الشركات المعنية بالشكاوى، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن رغم نقص العنصر البشري في الجهاز، معقبًا: «أكثر الشكاوى من شركات السيارات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة».







