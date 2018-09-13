الأمم المتحدة تستعد لاحتواء 900 ألف سوري سيفرون من الحرب في إدلب

تستعد الأمم المتحدة، لاحتواء تحرك جماعي قوامه 900 ألف شخص، من المتوقع أن يفروا إذا ما شنت الحكومة السورية، هجومًا واسع النطاق في منطقة إدلب، آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.

وقال بانوس مومتزيس، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لسورية، وهو يكشف خطة الطوارئ للصحفيين في جنيف اليوم الخميس، "نأمل في الأفضل لكننا نستعد للأسوأ".

يذكر أن الجيش الروسي يقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة منذ 7 سنوات.

ومع ذلك، فإن الوكالات الإنسانية تستعد لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك استخدام الغاز السام، وفقًا لمسؤول الأمم المتحدة.