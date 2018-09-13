توقيع عقد بين «الطاقة المتجددة» وشركة إسبانية لصيانة محطة كوم أمبو بأسوان

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «TSK» الإسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون يورو، حيث يبلغ سعر إنتاج الكيلو وات ساعة من هذا المشروع بحوالي 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد الخياط، أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.

ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ، وتفعيلاً لاستراتيجية القطاع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

كما ذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف للوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى أكثر من 37% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.