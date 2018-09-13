تبرئة الروسي تشيريشيف من تناول المنشطات

تمت تبرئة لاعب خط الوسط الروسي دينيس تشيريشيف من تعاطي المنشطات اليوم الخميس، بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسبانية.

ونشر تشيريشيف، الذي يلعب في صفوف بلنسيه الإسباني، على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الرسالة التي بعثتها إليه الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في الرياضة، حيث أشارت إلى "عدم وجود أي دلائل عن وجود نشاط غير منتظم".

وأجرت الوكالة تحقيقا مع تشيريشيف صاحب الـ27 عامًا، الذي شارك في تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية ببطولة كأس العالم في روسيا، بعدما كشف والده إنه كان من الممكن حقنه بهرمون النمو بأحد هرمونات النمو، حينما كان يلعب في فريقه السابق فياريال الإسباني.

وقال تشيريشيف أنه أسيء فهم تصريحات والده، نافيا بشدة تناول أي من الأدوية التي تعزز الأداء.