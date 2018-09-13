الأمم المتحدة: ازدياد أعداد النازحين المتأثرين بالجفاف في أفغانستان

كشفت الأمم المتحدة، في تقرير نشر اليوم الخميس، عن نزوح نحو 275 ألف شخص في غرب أفغانستان بسبب الجفاف، ما يمثل زيادة بنحو 52 ألف شخص عن أعداد الأشخاص الذين لاذوا بالفرار بسبب النزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري.

وأضاف التقرير -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن أكثر من مليوني مواطن أفغاني مهدد نتيجة لنقص المياه في أفغانستان.

كما أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وجمعيات المساعدات بأن المزارعين لديهم نقص في عدد البذور لزراعتها عقب تلف المحاصيل الزراعية في بعض المناطق كما شوهد نفوق أعداد من الماشية بسبب افتقادهم للغذاء.

ومن جانبهم، أعلن مسئولون بوزارة الزراعة الأفغانية أن نحو 20 مليون مواطن أفغاني يعملون بالزراعة يعانون من انخفاض الإنتاجية الزراعية التي شهدت تراجعًا خلال العام الجاري بنسبة 45% بسبب الجفاف.

يذكر أن شبكة نظم الإنذار المبكر من المجاعات الأمريكية أفادت في تقرير نشرته في 31 أغسطس الماضي بأن أزمة الغذاء في أفغانستان وصلت إلى الدرجة الثالثة، وذلك من خلال استخدام مقياس (أي.بي.سي) المكون من خمس درجات والمعترف به دوليًا لتصنيف درجات الأمن الغذائي، حيث تشير الدرجة الرابعة الإنذار بحالة الطوارئ والدرجة الخامسة بوجود كارثة إنسانية.