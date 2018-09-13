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المخرج خالد جلال يعلن موعد عرض مسرحية «سينما مصر»


نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 10:47 م | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 10:47 م
كشف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، اليوم، عن مسرحيته الجديدة «سينما مصر» الذي استغرق في إعدادها 3 أشهر متواصلة. 

وكتب المخرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بحمد الله العرض المسرحي (سينما مصر) من إخراجي أول عرض، وأول تدريب، وأول ظهور لطلبة الدفعة الثانية من استوديو المواهب، بمركز الإبداع الفني بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في عشق السينما المصرية، ودعوة للفن الجميل الجاد.

وأضاف: إن فترة الثلاثة أشهر تضمنت تدريبًا شاقًا، معلنًا عن عرض المسرحية بعد انتهاء فعاليات المسرح التجريبي، على أن يقام العرض بمسرح مركز الإبداع الفني.

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