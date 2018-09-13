«ميدو»: وثقت رحلة خسارتي للوزن الزائد في فيلم تسجيلي

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك سابقًا، إنه فقد ما يزيد على 50 كيلوجراما من وزنه، دون إجراء أي عمليات جراحية، إنما عن طريق اتباع نظام غذائي معين وممارسة الرياضة، مشيرًا إلى تدربه مع أحد مدربي اللياقة، علي مظهر.

وأضاف «ميدو»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أنه وثق رحلته من أول يوم قرر فيه خسارة وزنه الزائد، في فيلم تسجيلي أطلق عليه «ميدو × علي»، سينشره في وقت قريب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: «أنا عانيت معاناة أن الواحد يبقى تخين بعد ما كان «fit»، وفعلًا الوزن الزائد بيأثر في نفسية الإنسان بشكل سلبي»، معقبًا بأن زيادة الوزن بشكل مبالغ مرض يستوجب العلاج.

وأوضح أنه بدأ في رحلة العلاج بعدما اطلع أحد الأطباء على فحوصات الدم الذي أجراها، وأخبره بأنه سيموت قبل بلوغه الأربعين من عمره إذا استمر بهذا الوضع.