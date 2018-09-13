ضبط هارب من 130 سنة سجن لتزويره «شيكات بنكية»

• المتهم تخصص في تزوير الشيكات بالاشتراك مع آخرين واستولى على أموال جهات حكومية



تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سجين هارب مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكما قضائيا بإجمالي سجن 130 سنة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير الشيكات البنكية والاستيلاء على أموال عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، قيام «عبدالمنعم.ص» 54 عاما، هارب من سجن ليمان «أبو زعبل 2» خلال يناير 2011 حال تنفيذه العقوبة بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية تزوير، ومحكوم عليه هارب في 11 حكما (جناية - تزوير) بإجمالي مدة سجن 130 سنة، بممارسة نشاط إجرامي في تزوير الشيكات البنكية بالاشتراك مع آخرين يتزعمهم «محمد.س» المحبوس على ذمة قضية «تزوير شيكات بنكية» واستخدامها في الاستيلاء على أموال البنوك والهيئات والجهات الحكومية والاختفاء والتنقل في عدة أماكن بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية؛ للهروب من الأحكام الصادرة ضده.

وأضافت التحريات أن المتهم ينتحل اسم «محمد.ص»، ويستخدمه في كافة تحركاته وتنقلاته حتى لا يتم ضبطه في الأحكام الصادرة ضده.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأضاف أنه كان وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها والتي تتمثل في الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالي مليون جنيه من حسابات جهات حكومية مختلفة بموجب شيكات مزورة، كما أفاد بتحصله على مبالغ مالية ضخمة جراء نشاطه الإجرامي واستخدامها في شراء سيارتين -تم ضبطهما- وشراء فيلا بمبلغ 1.7 مليون جنيه، فضلاً عن شراء قطعة أرض وإقامة عقار سكني عليها مكون من 5 أدوار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.