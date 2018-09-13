«المالية»: تعديل التعريفة الجمركية يستهدف حماية ودعم الصناعة المحلية

قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل التعريفة الجمركية يعكس استقرار الضوابط الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى تعديل التعريفة الجمركية على المستوى الدولي كل 5 سنوات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تخفيض التعريفة الجمركية يهدف إلى حماية الصناعة المحلية، موضحًا أنه سيخفض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية، وبعض المستلزمات الطبية.

وأوضح أن قرار تعديل التعريفة الجمركية جاء لعلاج التشوهات، التي استمرت على مدار سنوات طويلة، عن طريق زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفض التعريفة لبعض لسلع الأخرى.

وأشار إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي من 40% إلى 30%، متابعًا: «القرار يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وعلاج تشوهات التعريفية الجمركية، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية التي لم نكن نلتزم بها من قبل؛ لتحقيق الحصيلة الاقتصادية المرجوة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وتضمن القرار تثبيت التعريفة الجمركية لعدد 3495 بندًا من المواد الخام والسلع المستخدمة في التصنيع، والتي تمثل 60% من البنود الإجمالية للتعريفة الجمركية.