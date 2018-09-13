اجتماع البنك المركزي التركي لبحث أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم

يعقد البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية.

كان البنك قد تعهد في الأسبوع الماضي باتخاذ اللازم واستخدام كل الوسائل المتاحة؛ لاحتواء المخاطر الكبيرة التي تهدد استقرار الأسعار، في أعقاب ظهور بيانات التضخم التي أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي بنسبة 17.9% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

ورغم أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع إقدام البنك على زيادة سعر الفائدة، فإنه أبقى الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات.

وذكر البنك، في بيان الأسبوع الماضي، أن الموقف النقدي سيتم تعديله خلال اجتماع سبتمبر للجنة السياسة النقدية في ضوء أحدث التطورات.

ويصر خبراء الاقتصاد على أن زيادة الفائدة ضرورية في تركيا للحد من التراجع القياسي لقيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم. كان البنك قد فاجأ الأسواق في يوليو الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 17.75%.

كانت الليرة التركية قد فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومعدل التضخم.

ويعتبر المستثمرون تردد البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة، انعكاسا لنفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايد على عملية صناعة السياسة النقدية.

يذكر أن «أردوغان» الذي أصبح أول رئيس بسلطات تنفيذية واسعة في يوليو الماضي قد أشار إلى أنه سيلعب دورا أكبر في تحديد السياسات الاقتصادية للبلاد. ويمتلك «أردوغان» سلطات واسعة بعد تحول تركيا إلى النظام الرئاسي بما في ذلك حقه في تعيين محافظ البنك المركزي.