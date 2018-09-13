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الصين تنفي اختراق عناصر من قواتها الحدود الفاصلة مع الهند

بكين أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 11:39 ص | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 11:39 ص

نفت الصين اليوم الخميس صحة التقارير التي تحدثت عن اختراق عناصر من القوات الصينية الحدود الفاصلة مع الهند 3 مرات الشهر الماضي.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة.
وقال شوانج إن "قوات الحدود الصينية ملتزمة بالاتفاقيات ذات الصلة المبرمة مع الهند، وإن القوات الصينية قامت بدوريات روتينية على الأراضي الصينية".
وأضاف شوانج أن "الجانبين الصيني والهندي اتفقا في السابق على إنشاء آلية للتعاطي مع قضايا الحدود بينهما"، معربًا عن أمله في أن يتم حل أي مسألة مرتبطة بالحدود عبر هذه الآلية التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض، وعدم تناولها في وسائل الإعلام لأن ذلك لا يساعد في الحل.


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