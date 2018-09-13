«شولتس» بعد هجومه على رئيس حزب البديل: للخطأ عقاب وللخطيئة عقاب أشد

دعا الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، حزبه؛ لمواجهة التطرف اليميني في ألمانيا بلا هوادة.

جاء ذلك بعد الكلمة الحماسية التي ألقاها في البرلمان الألماني، أمس الأربعاء، والتي وجه فيها انتقادات شديدة لحزب البديل من أجل ألمانيا ورئيسه ألكسندر جاولاند على خلفية أحداث الشغب في مدينة كمنيتس والتي أعقبت مقتل ألماني كوبي على يد مهاجرين.

وقال «شولتس»، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «سأساهم من خلال الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ومن خلال الحزب في أن يصبح واضحا للعيان أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حصن الديمقراطية في هذا البلد».

ودافع «شولتس» عن اتهام رئيس حزب البديل بأن مكانه «هو مزبلة التاريخ الألماني»، وقال إنه يعتقد بأن الخطاب العنصري الذي ينتهجه حزب البديل من بين أكثر الشرور التي عرفها التاريخ الألماني، مضيفا: «لذلك فإن الخابور يكبر على قدر الفجوة التي يجب ملؤها».

وكان «شولتس» قد استقال من رئاسة حزبه استجابة لضغوط من داخل الحزب وتخلى أيضا عن شغل منصب وزير الخارجية وأصبح الآن عضوا عاديا في البرلمان الألماني.

وتعالت أصوات في قاعدة الحزب الآن تنادي بتولي شولتس دورا سياسيا أهم داخل الحزب.

وكان شولتس مرشح الحزب لمنصب المستشارة في انتخابات عام 2017 وتسبب بخسارة كبيرة للحزب.

ودعي شولتس من قبل زملائه في الحزب بولاية بافاريا للمشاركة في فعاليات على مدى 5 أيام ضمن المعركة الانتخابية في الولاية. وطالب «شولتس» الذي كان يرأس البرلمان الأوروبي المجتمع المدني في ألمانيا بالتحرك ضد التطرف اليميني.

وقال شولتس إنه عندما يرى ردود الفعل على كلمته في البرلمان أمس ينصح السياسيين لتوضيح «أننا نستطيع توظيف العواطف ذات الطابع الهدام التي التي يمكن لحزب البديل إيقاظها ونجعل منها مشاعر إيجابية للدفاع عن الديمقراطية».

وكان شولتس قد طلب الكلمة في البرلمان أمس وقال مخاطبا رئيس حزب البديل إنه يعتمد على «وسائل دأبت الفاشية على استخدامها» عندما يعطي انطباعا بأن المهاجرين هم السبب في كل المشاكل التي تعانيها ألمانيا، مضيفا: «لقد كان هناك ذات مرة أسلوب مشابه لذلك في هذا المبنى»، مشيرا بذلك للحقبة النازية.

ورأى شولتس أنه قد آن الأوان لأن يقف الديمقراطيون أمام هذا الشكل من التسلح الخطابي الذي يؤدي في النهاية إلى عدم الاستحياء تكون نتيجته العنف في الشوارع.