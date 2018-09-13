التعليم تؤكد على أهمية التنوع فى طرق تدريس مادة اللغة العربية

عقد الدكتور أحمد شلبى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية اجتماعًا مع الموجهين العامين على مستوى الجمهورية؛ للمتابعة الفنية الفعالة والمستمرة للتوجيه، والتأكد على وصول جميع الكتب للمدارس.

وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد شلبى على أهمية متابعة الموجه الأول والموجهين الأوائل بالإدارات لخطوط سير الموجهين، ومتابعة السجلات الخاصة بالمعلم الأول المشرف على المادة، بجانب إعداد تقرير شهرى موجز عن محصلة أعمال المتابعة الفنية بالمديريات؛ لعلاج أوجه القصور التي تظهر في المتابعة.

وأشار شلبى إلى ضرورة تنظيم تدريبات على رأس العمل لمعلمى اللغة العربية بالمدرسة؛ للتأكيد على المهارات في تدريس مادة اللغة العربية مثل (الاستماع والتحدث، والقراءة والكتابة)، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية بداخل المدارس؛ للاستمرار في ترسيخ القيم البناءة لدى الطلاب التى تركز على (مكارم الأخلاق، التسامح، قبول الآخر، حب الوطن، الإخلاص في العمل واتقانه ....)، وهذا يساعد المعلم على إكتشاف أسباب الضعف النفسية، والاجتماعية، بجانب الأسباب التربوية، والعمل بإخلاص من أجل بناء الإنسان المصرى وجدانيًا وفكريًا.

ووجه شلبى الموجهين بالتنبيه على جميع المعلمين بالتنوع في طرق التدريس والوسائل والأنشطة، وحل تدريبات وأنشطة الكتاب المدرسى، ومراجعة ما سبق دراسته من القواعد النحوية، والبلاغية التي لها علاقة بالمنهج المقرر لكل صف دراسى في مصفوفة المدى والتتابع، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد لمسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو"