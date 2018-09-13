«البيئة» وصول أول أتوبيس كهربائي للإسكندرية خلال أيام

قال رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، الدكتور مصطفى مراد، إنه خلال أيام قليلة سيصل أول أتوبيس كهربائى إلى ميناء الإسكندرية من الصين، وذلك تنفيذا للمناقصة التى أبرمتها هيئة النقل العام فى محافظة الإسكندرية، مع إحدى الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء.

وأضاف مراد، خلال كلمته فى ورشة عمل دور الإعلام فى زيادة الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة، التى عقدت أمس الخميس، بمحافظة الإسماعيلية " أنه من المقرر وصول الأتوبيس اليوم الخميس أو غدًا الجمعة"، موضحًا أن الأتوبيس الكهربائى هو أحد أهم وسائل النقل المستدامة، والتى تهتم وزارة البيئة بالتوسع فيها لتحسين جودة الهواء وتزيد تكلفته عن ٢٢٨ الف دولار.

وأوضح أنه المقرر أن يخضع الأتوبيس للتجربة لمدة 3 أشهر، وبناء على نتائج تلك التجربة سيتم شراء الـ 14 أتوبيس الأخرين، ومن ثم يتم دراسة إمكانية استكمال كافة الخطوط، موكدًا أن الأتوبيسات الكهربائية تساهم فى تخيفض الانبعاثات والعوادم الملوثة للهواء فبرغم التكلفة المرتفعة لها فى البداية، لكن مصروفات التشغيل والصيانة لاحقا لا تقارن بالأتوبيسات الديزل.

واستعرض «رئيس الإدارة المركزية»، أهم الإجراءات التى تمت فى منطومة النقل المستدام ومنها قرار اعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك منذ ٢٠١٣ وقرار السماح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط الا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات فى ٢٠١٨ ، بجانب تدشين بعض المحطات لشحن المركبات من قبل القطاع الخاص واعلان بعض الجهات من القطاع الخاص عن خطط تصنيع او تجميع محلى .

وأكد مراد على ضرورة انشاء منطومة متكاملة للنقل المستدام يتم الاعتماد خلالها على منطومة النقل باستخدام الكهرباء كوقود بدءا من الدراجات وحتى المترو كمكمل لمنطومة الوقود القائمة حاليا.