اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، نتيجة المشتغلين للزملاء الصحفيين المتقدمين في اللجنة التي عقدت في أغسطس الماضي.

وبحسب عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، فإن المجلس قرر عقد لجنة قيد للمؤجلين من اللجنة الماضية، ستعقد يناير المقبل.

وأرجأ المجلس مناقشة اختيار المرشحين للهيئات الإعلامية إلى الأسبوع المقبل.

ووفقًا لعضو المجلس حسين الزناتي، فإن المجلس شكل لجنة لحل مشكلات الزملاء في بعض الصحف، إضافة إلى بحث ملف الصحف الحزبية، كما ناقش أعمال اللجنة المشرفة على نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية والمقررة في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن المجلس وافق على بعض طلبات الحصول على إعانات مالية، والتي تقدم بها بعض الزملاء.

