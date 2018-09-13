ضبط عنصر إجرامي خلال تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بدائرة مركز شرطة الخانكة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزته بندقية آلية و10 طلقات.

شنت إدارة البحث الجنائى بالقليوبية بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزى حملة أمنية استهدفت العنصر الإجرامي "محمد.ج.ح" 48 عاما، عاطل ومقيم بناحية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وكان مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "إطلاق أعيرة نارية ومقاومة سلطات مخدرات" وسبق اتهامه فى 6 قضايا ومحكوم عليه بالحبس سنة و11 شهرا فى 4 قضايا.

وبعد وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلوه بالمثل وتمكنوا من ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار) وتبين إصابته بعيار ناري بالكتف الأيمن وتم نقله للمستشفى لإسعافه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .