طلعت يوسف: المقاصة أضاع فوزا كبيرا أمام دجلة

أكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، أن فريقه قدم مباراة جيدة على مدار شوطي اللقاء أمام وادي دجلة في الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي 2-1. (تابع التفاصيل)

وأشار طلعت يوسف إلى أن فريقه كان قادر على تحقيق فوز بعدد كبير من الأهداف، لولا الرعونة والتسرع أمام مرمى المنافس .

وأضاف طلعت أن فريقه كان يحتاج لتحقيق هذا الفوز الذى سيمنح المقاصة دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة ، بعد سلسلة من النتائج السلبية .

وتابع إلى أن فترة توقف الدوري الاخيرة كانت جيدة لعلاج العديد الاخطاء بجانب عودة تراوري من الايقاف، وأشار إلى أنه ينتظر من لاعبيه المزيد خلال المباريات المقبلة، بعد اكتمال الصفوف بعودة الغاني جون انطوي في مباراة حرس الحدود الاثنين القادم.