مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات إثر اقتحام سيارة متنزه مزدحم في الصين

أعلنت الإدارة المحلية لمدينة هينجيانج بجنوب الصين، أمس الأربعاء، عن أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، عندما اقتحمت سيارة متنزها مزدحما بجنوب البلاد.

وذكرت صحيفة «ذا بيبر» أن رجلا اعتقل على صلة بالحادث، الذي تعتقد الشرطة أنه قد يكون متعمدا. وأضافت أنه ترددت تقارير مفادها بأن الرجل طعن عدة أشخاص.

وأظهر مقطع مصور تم بثه بعد الحادث على موقع التدوينات الصغيرة «سينا ويبو» العشرات من الأشخاص ملقون على الرصيف في ساحة بمدينة هينجيانج بإقليم هونان المليء بالطاولات المنتشرة في الهواء الطلق والأضواء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تحديد هوية المشتبه به، وقالت إنه يدعى يانج زانيون، 54 عاما، وهو أحد سكان مقاطعة هينجدونج، ولديه سجل جنائي طويل.