حادثة وصفها أطباء بـ«المعجزة العملية» التي تحدث مرة في المليون؛ حيث نجا طفل في العاشرة من عمره، بولاية هاريسونفيل الأمريكية، من حادث أليم، بعدما تمكن الأطباء من إخراج «سيخ حديد» اخترق رأسه بعد سقوطه على السيخ من أعلى منزل خشبي في الحديقة.

وتعرض خافيير كانغهام، للحادث، بعد محاولته الهروب من هجوم عدد من الحشرات عليه، قبل أن يسقط على الأرض من ارتفاع 1.2 متر.

وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، نقلاً عن مستشفى «كانساس» الذي تم فيها علاج الطفل، أن الطفل نجا بمعجزة، حيث إن السيخ المعدني لم يخترق «عينيه» أو «دماغه» أو «حبله الشوكي» أو حتى الأوعية الدموية الرئيسية.

واخترق رأس «خافيير» نصف السيخ الذي وصل طوله الكلي لـ30 سم، وأجريت عملية استغرقت لساعات، حتى يتمكن الأطباء من إخراج السيخ المعدني من رأسه بشكل مستقيم، دون تعرض الأوعية الدموية لأي خطر.

وقال كوجي إبيرسول، مدير جراحة المخ والأعصاب في مستشفى كانساس، إن شفاء الطفل يعد معجزة، وأنه من حسن حظ الطفل أن يمر 16 سم من السيخ المعدني ولا يتعرض لأذى بالغ، مضيفًا أنه لم يرى -خلال حياته العملية- حالة كهذه وظلت على قيد الحياة.

وأضاف الأطباء داخل المستشفى، أنه من المتوقع أن يتعافى «خافيير» بشكل كامل مع مرور الوقت.