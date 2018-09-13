إنبي يعلن تشكيله لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن خالد متولى، المدير الفني لفريق إنبي، عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الإسماعيلى، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها استاد الإسماعيلية، فى السادسة مساءً.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع:على فوزي، إبراهيم يحيى، رامي صبري وعمرو الحلواني.

خط الوسط : فادى نجاح، محمد أشرف روقه، محمود توبة .

خط الهجوم: عماد فتحي ومحمد بسيوني ومحمود قاعود.

ويدخل إنبي لقاء اليوم في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الإسماعيلي صاحب المركز الحادي عشر بفارق الأهداف.