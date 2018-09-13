«بوليتيكو»: «ترامب» يلقب وزير دفاعه بـ«الكلب المعتدل»

كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق لقب "الكلب المعتدل"، على وزير دفاعه جيمس ماتيس، مشيرًا إلى أن ترامب غاضب من ماتيس، ويقلل من شأنه في جلسات خاصة.

وأوضح الموقع، أن «ترامب» نعت وزير الدفاع الأمريكي بـ"الكلب المعتدل ماتيس"، في سخرية من لقب ماتيس الشهير "الكلب المسعور"، موضحًا أن الرئيس شرع في استخدام "اللقب الساخر" في جلساته الخاصة على الرغم من أن ماتيس لا يزال في منصبه.

ونقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية (لم يسمهم)، القول إنه من المتوقع أن يستقيل ماتيس من منصبه أو يقال عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، في حين عبّر حلفاء ترامب من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن عدم رغبتهم في رحيل وزير الدفاع.

بدوره، قال السيناتور الجمهوري، جون باراسو إن ماتيس "يقوم بعمل رائع"، مؤكدًا ضرورة استمراره في منصبه داخل إدارة ترامب.