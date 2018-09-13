استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الطريق الدائرى الإقليمى وتطبيق قرار مجلس الوزارء بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن 4 طن على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويشهد الطريق الدائرى الإقليمى تواجد أمنى ومرورى مكثف على مدار اليوم،وتحذر وزارة الداخلية قائدى سيارات النقل من عدم الإلتزام بتوقيتات الحظر المقررة ، حيث ستقوم الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين