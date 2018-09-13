ضبط هاربين مطلوبين في 338 حكم بالإسكندرية

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، هاربين بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليهما في عدد 338 حكم قضائي.

أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، قيام كلاً من المحكوم عليه الهارب (كمال. ص.ع - 64 سنة)، المدير المسئول عن سنتر تجاري كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مطلوب التنفيذ عليه في 194 حكم قضائي، والمحكوم عليه الهارب (محمد.ع.م - 46 سنة)، مالك مكتب مقاولات عمومية ومقيم بالدخيلة مطلوب التنفيذ عليه فى 189 حكم قضائي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهما وضبطهما وبمواجهتهما أقرا بالأحكام الصادر ضدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.