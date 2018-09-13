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كرم مساعد الوزير للنقل البحري واللوجستيات الدكتور خالد حمدي، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، اليوم، أبناء العاملين بالهيئة من المتفوقين دراسياً بجميع المراحل والعاملين الحاصلين على الماجيستير، وسط احتفالية اجتماعية بحضور قيادات الهيئة والعاملين.

وشهدت الاحتفالية تسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، دعما للتواصل الفعال مع العاملين بالهيئة وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد لرقي بالهيئة وزيادة إيراداتها ورقي البلاد.

ويأتي ذلك ضمن زيارة الدكتور خالد حمدي للهيئة للتعرف على مشروعات التطوير بالهيئة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية ومشروع تطوير ميناء بورتوفيق، وتطوير الرصيف الجنوبي، وتجهيز ظهير خلفي، وتعميق الغاطس لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.