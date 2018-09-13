ستورمي دانيلز تعتزم إصدار كتاب عن علاقتها الجنسية مع ترامب

أعلنت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، الأربعاء، أنها ستصدر كتابا جديدا يتضمن مذكراتها حول علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان "الكشف الكامل".



وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في البرنامج الحواري الأمريكي "ذا فيو"، إن الكتاب سيصدر في 2 أكتوبر.



وحققت دانيلز شهرة واسعة بعد أن زعمت أنها كانت على علاقة مع ترامب في عام 2006، وأنه دفع لها أموالاً لعدم الكشف عن تلك العلاقة.



ووفقًا لما ذكره ناشروها، فإن دانيلز تروي في الكتاب كيف وصلت إلى العمل في صناعة الأفلام الإباحية وتصف "الأحداث التي أدت إلى اتفاق عدم الإفصاح" عن العلاقة مع ترامب و"كواليس تخويفها" لعدم الكشف عن ذلك.



وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قال أنه قام بالترتيب لدفع 130 ألف دولار إلى دانيلز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016.



وأكد ترامب أنه أعاد سداد المبلغ إلى كوهين، لكنه نفى وجود علاقة مع دانيلز.