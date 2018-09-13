قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه من المتوقع أن تصبح القاهرة بدون عشوائيات بدءًا من نهاية هذا العام وحتى منتصف عام 2019 لحين الانتهاء من المشروعات المتبقية في هذا الإطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه من المنتظر الانتهاء من مشروع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء حوالي 6800 وحدة جديدة، في منتصف العام المقبل، متابعًا: «نبذل مجهوداتنا كي تستفيد معظم محافظات مصر من خطط التطوير في مكافحة العشوائيات».

وأوضح أن أعمال التطوير بدأت بالتوازي في كل المحافظات، لكن محافظة بورسعيد استفادت من تنسيقها الحضاري العالي، لذلك بدأت أعمال التطوير مبكرًا فيها، معقبًا: «عشوائيات محافظة بورسعيد ليست كثيرة، وهي أقل محافظة في مساحة الأفدنة غير المخططة بقدر لا يتجاوز 169 فدانًا فقط».

واستطرد أن هناك مشروعات كبرى يتم تنفيذها حاليًا لخدمة مدينة القاهرة، ومنها مشروع «الأسمرات» الذي سيتم الانتهاء من مرحلته الثالثة في أكتوبر المقبل، والتي تشمل إنشاء حوالي 7440 بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه، إلى جانب مشروع المحروسة «1-2».

وأوضح أنه تم الانتهاء من حوالي 3300 وحدة سكنية في مشروع المحروسة 1، وينتظر الانتهاء من 1600 وحدة في مشروع المحروسة 2 في منتصف شهر أكتوبر المقبل.



