الجيش اليمني يضبط غرفة عمليات واتصالات للحوثيين تحت الأرض بصعدة

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس بضبط الجيش اليمني غرفة اتصالات وعمليات للحوثيين تحت الأرض في محافظة صعدة، وذلك في إطار التقدمات العسكرية التي يحققها الجيش اليمني في المحافظات.

وقالت المصادر - وفقا لما أفادت به قناة (العربية) الإخبارية - " إن غرفة الاتصالات والعمليات التي اتخذتها الميليشيات لتنفيذ عملياتها العسكرية والتواصل مع عناصرها في الجبهات وكمقر لاجتماع قياداتها، كانت تحت الأرض و متصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام معينة ".

وأكد المصدر أنه عثر في الداخل على أجهزة اتصالات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها بين عناصرها، كما عثر على منشورات عقائدية وصور لزعماء الميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمني سيطر قبل أيام على وادي آل بو جبارة و مفرقي " الجربة وأم الرياح " في مديرية كتاف بصعدة.

وأكد مصدر عسكري ميداني في لواء الفتح بالجيش اليمني، أن القوات اليمنية و بإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة على وادي آل بوجباره، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الحوثيين، ليقترب الجيش من مديرية كتاف التي تبعد قرابة 13 كلم عن الوادي، و مسافة 3 كلم عن الطريق الأزفلتي المؤدي إلى كتاف.