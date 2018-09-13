«التخطيط» تطلق حملة «ابدأ مستقبلك» في القاهرة

• «السعيد»: نستهدف الوصول إلى 30 ألف طالب إعدادية بالعاصمة



قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف طالب مقيد بالمرحلة الإعدادية في أكثر من 500 مدرسة بمحافظة القاهرة، من خلال إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بالمحافظة، بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، فحملة «ابدأ مستقبلك» تم إطلاقها بمحافظة الأقصر والإسماعيلية من قبل، فيما تم إطلاقها اليوم بالقاهرة، حيث تقام على أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر، وذلك في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وأطلقت وزارة التخطيط، ممثلة في مشروع «رواد 2030»، حملتها التوعوية «ابدأ مستقبلك» بمركز التعليم المدني بنادي الجزيرة بالقاهرة، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وذلك استكمالا لسلسلة حملة «ابدأ مستقبلك» التوعوية التي أطلقها المشروع في الأقصر والإسماعيلية، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة.