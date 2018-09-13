تحت رعاية السفارة السويدية بالقاهرة، يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، التي تعقد في الفترة من 5-9 أكتوبر.

تجري فعاليات المؤتمر الصحفي بمقر السفارة السويدية بمناسبة قرار إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية إعلان مصر ضيف شرف المهرجان في دورة هذا العام.

وقال جان ثيسليف، سفير السويد بالقاهرة، إن احتضان السويد لأضخم مهرجان للسينما العربية خارج العالم العربي يحمل رمزية قوية للعلاقات القوية بين السويد والشرق الوسط، فالسويد مجتمع متنوع الثقافات ويقدر قيمة التنوع وتبادل الثقافات في شتى مجالات السينما والفنون والإبداع.

وأكد محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية، أن اختيار السينما المصرية ضيف شرف الدورة الثامنة، يزيد المهرجان ألقا، وبالطبع لم يكن هناك أنسب، وأروع، وأفضل من السفارة السويدية في القاهرة لكي نعلن منها تفاصيل دورتنا الثامنة بحضور كوكبة من نجوم السينما المصرية، ومن ثَم اختيار فيلمي الإفتتاح والختام، وأيضًا أفلام قسم ليالي عربية من إنتاجات السينما المصرية خلال عام 2018.

من جانبه، اعرب مسعد فودة نقيب السينمائيين، عن سعادته بقرار "مالمو للسينما العربية" إعلان مصر ضيف شرف المهرجان في دورة هذا العام، خاصة بعد أن أصبح أهم سفير للسينما العربية، ليس في أوروبا فحسب، بل في كل أنحاء العالم خارج نطاق الوطن العربي.

تأت استضافة سفارة السويد بالقاهرة للمؤتمر الصحفي وحفل إعلان مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل الدورة الثامنة هذا العام كجزء من فعاليات #CreattiveSweden2018 التي تضمنت عدة فعاليات فنية وثقافية في القاهرة والإسكندرية والجونة.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان مالمو للسينما العربية عدد من نجو م الفن والثقافة والإعلام المصريين، فضلًا عن السفراء والملحقين الثقافيين لعدد كبير من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.