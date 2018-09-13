وصول «موسى» و«أبوشقة» و«أباظة» لحضور «استشاري الوفد»

وصل منذ قليل، لمقر حزب الوفد، كلًا من بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري، ومحمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري، وطارق سباق، وحسين منصور، ومحمد عبداللطيف، وعلاء غراب، قيادات الحزب.

ويعقد المجلس الاستشاري لحزب الوفد، اجتماعًا اليوم، بمقر الحزب، ويأتي الاجتماع على خلفية ما شهد الوفد خلال الأسبوع الجاري من قرار «أبوشقة» بوقف عضوية النائب محمد فؤاد، تبعه استقالة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذي أعقبه فصل «فؤاد» من الحزب وكافة تشكيلاته نهائيًا.