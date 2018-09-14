محمود علاء عن «هاتريك» الطلائع : لا يوجد شيء بالصدفة

يؤمن محمود علاء مدافع فريق الزمالك أن "الهاتريك" الذي أحرزه اليوم في مرمى طلائع الجيش، لم يكن من قبيل الصدفة، والذي قاده لصدارة هدافي الدوري الممتاز "تابع التفاصيل".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" :"لا يوجد شيء بالصدفة، أتدرب على الرأسيات والمشاركة في الهجمات، وذلك خلال تدريبات الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس".

وأضاف: "جروس يدربنا على جمل تكتيكية معينة، وهذا دوري خلال الكرات الثابتة، وهو إحراز الأهداف من الرأسيات، أهداف اليوم تكليل لمجهود وتعب الفترة الماضية، وتوفيق من الله".

وقاد علاء فريقه الزمالك لصدارة الدوري الممتاز، بالفوز على طلائع الجيش 3-0 خلال اللقاء الذي جمعهم بملعب بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز "تابع التفاصيل".

وعن فرص انضمامه للمنتخب، قال: "مؤمن أنه طالما أقوم بما علي وأبذل جهدي بالمباريات والتدريبات، سيتكلل ذلك بالأفضل لي".

وأتم محمود علاء حديثه بأن هدف الزمالك الموسم الحالي هو التتويج بأحد البطولات، وأن الجميع في الفريق يبذل جهده من أجل ذلك.