كييفو يستأنف ضد قرار خصم ثلاث نقاط من رصيده وتغريمه ماليا

أعلن فريق كييفو الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم، الذي صدر ضده بخصم ثلاث نقاط من رصيده، بالإضافة لفرض غرامة مالية عليه في محاكمة رياضية بعد إدانته بارتكاب انتهاكات مالية.

وعاقبت المحكمة التابعة لاتحاد الكرة الإيطالي كييفو بخصم ثلاث نقاط من رصيده ببطولة الدوري، وكذلك تغريمه مبلغ 200 ألف يورو (232 ألف دولار)، فضلا عن إيقاف لوكا كامديلي ،رئيس النادي، ثلاثة أشهر، فيما تم فرض عقوبات أقل على أربعة مسؤولين آخرين .

وتم توجيه اتهامات لكييفو بالتلاعب في الميزانية السنوية للنادي من أجل المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المواسم الثلاثة الماضية.

وبات رصيد كييفو حاليا سالب نقطتين بعد خصم النقاط الثلاث في بطولة الدوري، الذي ستنطلق مباريات الجولة الرابعة به بعد غد السبت. وقبل خصم النقاط الثلاث كان كييفو يحتل المركز الاخير بنقطة . ولاستكمال خصم النقاط الثلاث، فأنه في حال فوزه ،سوف يتم خصم النقطتين الباقيتين .

وصرح ماركو دي لوكا، محامي النادي الإيطالي "نشعر بالدهشة وخيبة الأمل بسبب الحكم الذي صدر اليوم".

أوضح دي لوكا "إننا على قناعة راسخة بأن النادي كان يعمل بنزاهة دائما، وأن تحقيقات المدعين لم تجر بشكل صحيح".