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مقتل 8 مسلحين على يد قوات الأمن في كشمير بالهند

سريناجار (كشمير) - د ب ا
نشر فى : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 6:35 م | آخر تحديث : الخميس 13 سبتمبر 2018 - 6:35 م

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن ثمانية مسلحين قتلوا وأصيب ثمانية من أفراد الأمن، في اشتباكات منفصلة بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وقامت قوات الأمن، بقتل ثلاثة متمردين في منطقة كوبوارا بالقرب من خط السيطرة الذي يفصل المنطقة الواقعة في الهيمالايا لجزئين، أحداهما يخضع لسيطرة الهند والأخر باكستان.

وقالت الشرطة، إن المسلحين كانوا ضمن مجموعة صغيرة من المتمردين الذين كانوا يحاولون التسلل إلى الجانب الهندي لتنفيذ هجمات.

وقال مسؤولون، إن قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين آخريت بعد القيام بعملية تطويق، وبحث في منطقة سوبوري، على بعد 45 كيلومترًا من عاصمة الولاية سريناجار.

وأشارت الشرطة، إلى أنه تم قتل ثلاثة متمردين آخرين في منطقة رياسي في وقت مبكر من اليوم، كما أصيب ثمانية من أفراد الأمن في الاشتباك.


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