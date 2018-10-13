بشرى عن «العباقرة»: أهم برنامج في التلفزيون

نشرت الفنانة بشرى، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، صورة لبرنامج «العباقرة» وعلقت بأن البرنامج هو «أهم برنامج في التليفزيون».

يتنافس في البرنامج طلاب وطالبات ١٦ مدرسة حكومية و١٦ مدرسة دولية ويحصل الفريق الفائز في نهاية الموسم على «كأس العباقرة» كما يتم منح جائزتي أفضل لاعب واللاعب المثالي وينال الفائزون منحا دراسية من جامعة النيل.

يذكر أن أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج «العباقرة» قد بدأ عرضها مساء الخميس 13 سبتمبر الماضي.

البرنامج فكرة وتقديم الروائي عصام يوسف ويعرض على القناة الثانية بالتلفزيون المصري في السادسة والنصف مساءا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.