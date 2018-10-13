شنت أجهزة أمن القاهرة، حملة مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية، استمرارًا للحملات المتتابعة تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

وأسفرت الحملة التي استهدفت (مناطق الشروق، والقاهرة الجديدة، والسلام، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، وعابدين، والأزبكية، والجمالية، والموسكي، وروض الفرج، والمقطم، والبساتين، والمعادي)، عن تنفيذ 1238 قرار إزالة إدارية، و204 إشغال طريق، وضبط 76 بائعًا متجولًا، و3 عربات "بيع خضار وفاكهة، و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 65 محضر تلوث بيئة، و67 محضر إدارة بدون ترخيص، وإزالة 4 لافتات إعلانية، وضبط 5 عربات فول، و8 فاترينات لبيع المأكولات، واحتجاز 3 تروسيكلات بيع فاكهة، كما تم اتكمال 6 قرارات إزالة.

كما تم كلبشة 4905 سيارات، وتحرير 90 مخالفة تعطيل حركة مرور، وسحب 1546 رخصة، وتحرير 8194 مخالفة نموذج 125، و41 طمس لوحات، و124 انتظار خاطئ، و53 ملصقات ومعلقات، و269 مخالفة شروط الترخيص، و40 محضر حظر لسير النقل، و74 مخالفة عدم حمل رخصة قيادة، و76 بدون رخصة تسيير، و436 مخالفة انبعاث دخان، و247 مخالفة أمن ومتانة، واحتجاز 4 دراجات نارية، و11 "توك توك"، والتصالح في 290 مخالفة، ورفع 15 سيارة متروكة بالشوارع.