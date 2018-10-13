السبت 13 أكتوبر 2018 5:58 م القاهرة القاهرة 27.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟

النتـائـج تصويت

ندوة بجنوب سيناء للتوعية بـ«مبادرة 100مليون صحة»

رضا الحصري
نشر فى : السبت 13 أكتوبر 2018 - 5:18 م | آخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2018 - 5:18 م

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، في «مبادرة 100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية بمركز شباب طور سيناء.
وأكدت علا حسن مسؤول الإعلام بالإدارة الصحية في طور سيناء، استمرار تنظيم الإدارة لعدد من الندوات لدعم «مبادرة 100 مليون صحة» بتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.
ونظم الدكتور أشرف سليمان مدير إدارة التربية السكانية بمديرية الصحة والسكان وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء مراكز الشباب وأعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة والجوالة، ندوة لحث الشباب على المشاركة الإيجابية خاصة في حملات التوعية الصحية و«مبادرة 100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية بمركز شباب طور سيناء.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك