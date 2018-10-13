الكويت والإمارات يبحثان تنسيق المواقف فى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، في جنيف، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، أمل القبيسي، سبل تنسيق المواقف على مستوى المجموعتين الجيوسياسيتين العربية والإسلامية، بشأن العديد من الملفات المطروحة على مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ139، والذي يبدأ اعماله يوم غد الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الغانم" و"القبيسى" بحثا أيضًا خلال لقائهما أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يشار، إلى أن اللقاء عقد بحضور وكيل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، النائب راكان النصف، والنائبة صفاء الهاشم، ومندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، جمال الغنيم، بالإضافة إلى وفد من البرلمان الاماراتي المرافق لـ"القبيسى" فى جنيف.