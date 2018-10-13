مظاهرة حاشدة للمطالبة بتسريع وتيرة التحقيقات فى جرائم الحرب ببلدة فوكوفار الكرواتية

نظم عدة آلاف من مواطني كرواتيا اليوم السبت، مظاهرة حاشدة فى بلدة فوكوفار الواقعة شرق البلاد، للمطالبة بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية فى جرائم الحرب التي ارتكبت هناك إبان حرب الاستقلال فى يوغوسلافيا السابقة بين عامي 1991 و1995 .

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن قوات الجيش اليوغوسلافي ذات الأغلبية الصربية بالتعاون مع ميلشيات صربية قامت عام 1991 بفرض حصار لمدة 3 أشهر حول بلدة (فوكوفار) الواقعة على نهر الدانوب قرب الحدود مع صربيا وحولت البلدة إلى أطلال.

كما قامت أيضا بقتل 260 شخصا من سكان فوكوفار أغلبهم من الكروات.

يشار إلى أن محكمة جرائم الحرب فى لاهاى ،أصدرت أحكاما بالسجن على اثنين فقط من ضباط الجيش اليوغوسلافي، الذين تورطوا في قتل هؤلاء الأشخاص، في حين مازالت أعداد أخرى رهن المحاكمة رغم مرور 27 عاما على وقوع هذه المجرزة.

وأعيد تعمير بلدة (فوكوفار) بعد الحرب، غير أن البلدة مازالت تعانى من ارتفاع معدلات الفقر واستمرار التوتر العرقي.