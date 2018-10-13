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غدا.. الزوجان آسمان يتسلمان جائزة السلام لاتحاد العاملين بالكتاب في «فرانكفورت»

فرانكفورت - د ب أ
نشر فى : السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:13 م | آخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:13 م

يتسلم الزوجان ألايدا ويان آسمان، وهما مؤلفان مشهوران في الفلسفة وعلوم الحضارة، في الحادية عشرة قبل، ظهر غد الأحد، بكنيسة باولسكيرشه جائزة السلام في ختام أعمال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب والممنوحة من اتحاد العاملين في الكتاب بألمانيا.

ويمنح الزوجان /71 عاما و80 عاما/، هذه الجائزة تقديرًا لأبحاثهما في مجالات حضارة التذكر والأبحاث الاجتماعية – من مصر القديمة حتى العصر الحديث.

وحصل الزوجان المنشغلان بالكتابة والفلسفة والعلوم الحضارية، على جوائز مرموقة منذ 1950 في داخل ألمانيا وخارجها.

ويختتم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وهو ثاني أكبر معرض من نوعه في العالم، دورته السبعين غدًا، بعد خمسة أيام من افتتاحه، وينتظر قدوم عشرات آلاف الزوار إلى المعرض غدا في يومه الأخير والثاني على فتحه أمام الجمهور.


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