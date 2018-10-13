العائلة المالكة في السعودية تسعى لشراء نادي مانشستر يونايتد

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تسعى العائلة المالكة في السعودية، إلى تحويل بوصلة الاستثمار الرياضي إلى الكرة العالمية، عن طريق شراء واحد من أعرق الأندية العالمية، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية فإن العائلة المالكة تسعى إلى شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني، ووفقًا للتقارير فإن ثروة آل سلمان تصل إلى 850 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تمثل جزءً من خطة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية في المستقبل بعيدًا عن البترول.

ويأمل آل سلمان في تكرار النجاح الذي حققته دول قطر والإمارات من خلال الاستثمار في أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفي العام الماضي، وقع النادي الإنجليزي على «مذكرة تفاهم» مع الهيئة العامة للرياضة في السعودية للمساعدة في تطوير قطاع كرة قدم.

ووفقًا لموقع يونايتد الرسمي فإن الشراكة تشكل جزءً من رؤية السعودية 2030 «خطة تنويع الاقتصاد السعودي وتنمية قطاعاتها العامة» التي أعلن عنها العام الماضي ولي العهد محمد بن سلمان.

وترجع ملكية النادي الإنجليزي إلى عائلة عائلة جليزرز الأمريكية، والتي تمتلك مانشستر يونايتد منذ 13 عامًا.