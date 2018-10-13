تمساح يقتل امرأة في منطقة نائية بشمال أستراليا

أكدت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة حارسة من السكان الأصليين كان قد هاجمها تمساح في منطقة نائية من شمال أستراليا.

وكانت المرأة تسير على حافة حفرة موحلة تبحث عن صدف عندما اختفت فجأة يوم الجمعة.

واستغرقت الشرطة ساعات طويلة للوصول إلى مجتمع السكان الأصليين "جان جان" في منطقة نائية "على بعد 177 كيلومتراً" جنوب مدينة نولونباي التي تشتهر بالتعدين.

وصرح مفوض شرطة الإقليم الشمالي، توني فولر، للصحفيين اليوم السبت بأن المرأة ، وهي حارسة في المتنزهات القومية، كانت تقوم بصيد الأسماك وجمع الصدف على ضفاف المياه مع أسرتها عندما اختفت فجأة.

وقال: "لاحظت العائلة أنها كانت مفقودة، وأن دلوها الذي كانت تحمله وجد في مكان قريب".

وبحث رجال الشرطة والحراس في المياه في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وعثروا على الجثة على بعد كيلومتر واحد من موقع الهجوم، وتم قتل التمساح من قبل حراس السكان الأصليين المحليين.