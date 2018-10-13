«الجيش اليمني» يحرر مواقع استراتيجية غربي صعدة

حررت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية كتاف غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني يمني القول، إن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز المليشيا في ميمنة جبهة كتاف، تمكنت على أثره من تحرير سلسلة جبال "العشه"، وسلسلة جبال "الفرش اسبع"، بالإضافة إلى تأمين قرية بني هويدي.

وأوضح، أن قوات الجيش تواصل تقدمها بشكل متسارع، وأنها أصبحت قريبة من الالتحام مع الوحدات العسكرية المتواجدة على مشرف كتاف مع قوات اللواء فتح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية التي تلوذ بالفرار، مؤكدًا أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر المليشيا، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات من قبضتها.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الجيش اليمني قصفًا مدفعيًا على تجمع للحوثيين في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 من عناصر الميليشيا.