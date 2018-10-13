وفاة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء اعتداء مستوطنين عليها بالضفة الغربية

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توفيت امرأة فلسطينية متأثرة بجراحها جراء تعرضها لاعتداء من جانب مستوطنين جنوب نابلس بالضفة الغربية الليلة الماضية، فيما أُصيب زوجها في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن الحادث وقع قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم السبت، أن المرأة كانت تقود السيارة وبجوارها زوجها عندما تعرضا لاعتداء.

وأضافت الصحيفة، أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بجراحها، ذاكرة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.